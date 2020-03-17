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  17 марта 2020
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В Казахстане из-за коронавируса перенесли сдачу ЕНТ

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане единое национальное тестирование школьников в этом году пройдет позже. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления образования города Нур-Султан Шолпан Кадырова, передает zakon.kz.

- Срок проведения ЕНТ переносится на более поздний срок, - сказала она и пообещала, что о конкретных датах будет сообщено дополнительно.

Кроме того, по ее словам, вступительные экзамены в республиканскую физико-математическую школу, Назарбаев интеллектуальную школу также перенесены. Но здесь известна дата - июнь 2020-го года.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение. Подробнее вы можете прочитать по ссылке.

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