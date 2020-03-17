В Улан-Баторе профилактический пакет распространяется среди жителей ниже достойного уровня жизни

CentralAsia (MNG) - Чтобы предотвратить заражение COVID-19 и снизить его риск, профилактический пакет в Монголии предоставляется 2500 семьям с уровнем жизни ниже достойного.

17 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Ш.Анхмаа передала профилактические пакеты и попросила руководителей отделов труда и социальной защиты районов Баянгол, Чингэлтэй и Сонгинохайрхан отдать их людям с узявимого слоя населения. Опросы ведутся по девяти районам столицы.

Пакет для предотвращения инфекции включает 5 шт. многоразовой маски для лица, 2 дезинфицирующие мыла для рук, 10 витамина и буклет по профилактике инфекции и использованию маски для лица.

Отдел социальной политики Администрации столицы организует работу, и пакет раздается домохозяйствам через отделы труда и социального обеспечения районов.