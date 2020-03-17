В Казахстане крупные объекты торговли, кинотеатры и спортивные объекты будут освобождены от налога на один год

CentralAsia (KZ) - В Казахстане прошло заседание правительства о мерах поддержки предпринимательства и отечественного производства, в ходе которого было решено освободить от налога на 1 год крупные объекты торговли, кинотеатры и спортивные объекты.

Как отметил министр национальной экономики, Руслан Даленов, разрабатывается пакет срочных мер, который включает 7 основных направлений. Это доступное финансирование, предоставление гарантий, налоговые стимулы, снижение проверок бизнеса и обеспечение занятости, сообщает пресс-служба правительства.

По первому направлению для предпринимателей будет предусмотрено повышение доступа к тенговому финансированию в рамках синхронизации программ «ДКБ-2025» и «Экономики простых вещей».

Во-первых, будет расширено кредитование на 400 млрд тенге до 1 трлн тенге. Средства будут, в первую очередь, предоставлены отечественным производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности.

По госпрограмме «ДКБ-2025» верхний порог кредита будет увеличен до 7 млрд тенге. Для покрытия текущих расходов предлагается расширить финансирование оборотных средств бизнеса.

Во-вторых, конечная ставка будет унифицирована и составит 6%.

В-третьих, будут сняты отраслевые ограничения в «ДКБ-2025» и расширен перечень приоритетных товаров в программе «Экономика простых вещей».

«В рамках второго направления для решения вопроса нехватки залогов, в рамках программы «ДКБ-2025» для среднего бизнеса предлагается увеличить сумму rредита до 1 млрд тенге, по которому будет предоставляться гарантирование в размере 50%. Для микро- и малого бизнеса предлагается сумму кредита увеличить до 360 млн тенге с предоставлением гарантий до 85%. В целом будет упрощен механизм выдачи гарантий», — отметил Р. Даленов.

По третьему направлению в текущем периоде предлагается снизить число проверок среднего бизнеса. На проверки микро- и малого бизнеса уже действует мораторий.

В рамках четвертого направления предусматриваются налоговые стимулы для отдельных категорий МСБ. Это крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты. Предлагается данную категорию освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год. Приостановить начисления пени на один квартал. Перенести срок налоговой отчетности за 3 квартал.

Пятое направление помимо увеличения кредитования субъектов АПК предусматривает налоговые стимулы. Предполагается освобождение от НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят. Также, почти 7 тыс. сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога на земли сельскохозяйственного назначения.

В рамках шестого направления предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме.

«Следует отметить, что доходы предпринимателей, работающих по специальным налоговым режимам, уже освобождены от налогов с начала текущего года. Считаем возможным поддержать предпринимателей, пользующихся общеустановленным режимом», — отметил министр.

Также Р. Даленов сообщил, что в рамках седьмого направления разрабатывается новая Дорожная карта занятости, направленная на обеспечение стабильности на рынке труда. Общее финансирование составит 300 млрд тенге. Будет создано 120 тыс. рабочих мест за счет реализации новых инфраструктурных проектов в регионах, отобранных на основе результатов проведенного скрининга. Реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, таких как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.