Узбекистанцы массово получают фейковые сообщения о коронавирусе

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях в последнее время распространяется ложная информация о записях телефонных звонков и сообщений, а также мониторинге социальных сетей. Сообщалось, что представители спецслужб выявлять тех, кто сообщает «секретную» информацию в Твитере, Фейсбуке и других соцсетях.

Также пользователи соцсетей получили информацию, что в городах и районах страны проводятся рейды и «если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом».

Позже появилось сообщение, «якобы из воинской части», что в «23:00 и до 5:00 утра вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя».

Как сообщил официальный Телеграм-канал Koronavirus info (@koronavirusinfouz), созданный Министерством здравоохранения Узбекистана с целью оперативного информирования общественности о распространении короновирусной инфекции, "эти сообщения являются ложными и не соответствуют действительности".

Между тем Министерство юстиции Узбекистана сообщило в своем Телеграм-канале об уголовной ответственности за распространение паники.

«Изготовление или хранение с целью распространения материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 44 млн. 600 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов (от 4,6 тыс до 9,3 тыс долларов) или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет», – отмечается в сообщении.

Распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66 млн. 900 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов (9,3 тыс долларов) или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

«Вышеуказанные действия, совершенные: по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от религиозных организаций, а также от иностранных государств, организаций и граждан; с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет», – напомнили в Минюсте.