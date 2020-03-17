[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане за 2 дня 5661 человек были помещены на домашний карантин

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в рамках борьбы с коронавирусом 641 человек были госпитализированы и 5661 - находятся дома на карантине. Об этом заявил министр здравоохранения Алишер Шодмонов.

Министр отметил, что среди заражённых коронавирусом, пациентов с тяжёлым состоянием нет.

По словам Шодмонова, 641 пациентам, находящимся на карантине, ещё не поставлен диагноз, но они находились в тесном контакте с инфицированным. В частности, 49 человек были помещены на карантин в НИИ вирусологии, 85 в 6-ю больницу в Ташкенте, 181 в санаторий Бустон, 212 в санаторий "Энергетик" и 114 в одну из частных больниц. Среди тех, кто попал на карантин, есть медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов, пограничники и таможенники.

По словам министра, те, кто общался с этими людьми, помещёнными на карантин в медицинские учреждения, находятся на карантине дома. За два дня 5661 человек были помещены на домашний карантин.

Новости по теме:

print
  • Проект ЖД в Туве соединит Россию с Китаем через Монголию
  • МИД попросил граждан Узбекистана, находящихся в США, воздержаться от возвращения
  • Месячная зарплата в Улан-Баторе на 9,9% выше, чем в среднем по стране, - Нацстатуправление



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com