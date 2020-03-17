В Узбекистане за 2 дня 5661 человек были помещены на домашний карантин

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в рамках борьбы с коронавирусом 641 человек были госпитализированы и 5661 - находятся дома на карантине. Об этом заявил министр здравоохранения Алишер Шодмонов.

Министр отметил, что среди заражённых коронавирусом, пациентов с тяжёлым состоянием нет.

По словам Шодмонова, 641 пациентам, находящимся на карантине, ещё не поставлен диагноз, но они находились в тесном контакте с инфицированным. В частности, 49 человек были помещены на карантин в НИИ вирусологии, 85 в 6-ю больницу в Ташкенте, 181 в санаторий Бустон, 212 в санаторий "Энергетик" и 114 в одну из частных больниц. Среди тех, кто попал на карантин, есть медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов, пограничники и таможенники.

По словам министра, те, кто общался с этими людьми, помещёнными на карантин в медицинские учреждения, находятся на карантине дома. За два дня 5661 человек были помещены на домашний карантин.