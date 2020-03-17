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  17 марта 2020
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На юге Казахстана четверо граждан Узбекистана погибли от угарного газа

CentralAsia (UZ) -  16 марта в городе Шымкенте, на юге Казахстана, четыре гражданина Узбекистана погибли в результате предполагаемого отравления угарным газом, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает городской департамент по ЧС РК.

Тела четырех человек, были найдены утром в контейнере, расположенном на территории фосфорного завода в Енбекшинском районе, сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС РК Зарипа Абдуллакызы.

По предварительной версии, проживавшие в контейнере и работавшие на предприятии уборщиками пять узбекистанцев отравились угарным газом после того, как использовали для отопления самодельную печь.

Пострадавшего доставили в центр гипербарической оксигенации имени Турмахана Орынбаева. Главный врач Мадина Ермаханбетова говорит, что 22-летний гражданин Узбекистана в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации.

В Казахстане, как и в других бывших советских республиках, нередко грузовые контейнеры приспосабливают под жилье.

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