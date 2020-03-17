Проект ЖД в Туве соединит Россию с Китаем через Монголию

CentralAsia (MNG) - В Туве не имеется железной дороги. Это республика, которая граничит с Монголией на юге и отделена от остальной части России высокими горами.

Строительный проект Элегест-Кызыл-Курагино должен превратить Туву в экономический центр. После долгих лет обсуждения проект сейчас находится в активной фазе. Это обещание Руслана Байсарова, владельца АО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация». Его компания получила лицензию на разработку угольных месторождений Улуг-Хемского бассейна, расположенных в Республике Тыва. Но эти природные ресурсы незначительны без экспортного маршрута. Отсюда возникла идея железной дороги.





После завершения железнодорожная линия Элегест-Кызыл-Курагино будет иметь длину 410 километров. Он связывает Сибирскую республику с Красноярским краем и остальной частью железнодорожной сети страны.





Почему Тыва?

Улуг-Хемский бассейн является одним из наиболее заметных угольных бассейнов области. Месторождения угля здесь оцениваются примерно в 20 миллиардов тонн. Республика Тыва, однако, лишена возможности их развития. Невозможно экспортировать уголь за пределы республики. Воздушные перевозки и наземные перевозки не подходят для этого, и нет никакой железнодорожной линии. Следовательно, объем производства удовлетворяет только внутренний спрос.

В течение многих лет местные и федеральные власти выражали свою озабоченность этой ситуацией. Идея железнодорожного сообщения впервые появилась в 1950 году и даже планировалась в 2009 году, но из-за нехватки средств она постоянно откладывалась. В апреле 2019 года АО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация»

и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы завершить строительство железной дороги к 2022 году. Ожидается, что железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2023 году.

15 миллионов тонн угля

По мнению отраслевых экспертов, проект является одним из самых дорогих и амбициозных инфраструктурных проектов современности. «Мы строим 127 мостов протяженностью более 10 километров и восемь тоннелей общей протяженностью около 11 километров. На данный момент грузоподъемность линии составит 15 млн. Тонн в год, но мы уже планируем увеличить ее до 27 млн.тонн», - объясняет Руслан Байсаров.

«Нам понадобится эта увеличенная мощность, так как мы ожидаем, что угольный проект «Элегест» потребует транспортировки около 15 миллионов тонн угля в год», - добавляет он. По предварительным оценкам генерального подрядчика проекта «РЖД», разработка обойдется примерно в 126 миллиардов рублей.

Финансирование

По словам Байсарова, проект будет реализован за счет средств инвестора при поддержке государства. Планируется выпуск инфраструктурных облигаций. В 2018 году правительство решило построить железную дорогу, предложив концессионное соглашение сроком на тридцать лет. Создана дочерняя компания АО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» - ТЭПК Кызыл-Курагино. В 2019 году был подписан контракт с РЖД, основным подрядчиком. Эта железнодорожная компания в свою очередь объявила тендер среди инжиниринговых компаний, который был выигран Институтом Стройпроект в феврале этого года.





В начале 2020 года плановые работы по строительству железной дороги вступили в активную фазу. Для обследования всего маршрута будущей железной дороги и составления необходимой документации потребуется 18 месяцев. Все работы по планированию должны быть завершены к августу 2021 года, а первые поезда должны быть запущены в 2023 году.

Соединение с Китаем через Монголию

Помимо сообщения с внутренними районами России, железнодорожная линия может быть расширена до границы с Монголией. Это будет означать доступ к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот план включен в стратегию освоения природных ресурсов Тувы и развития угольной промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке.





Поддержкой этой идеи является соглашение между Россией, Монголией и Китаем, заключенное в 2016 году, о создании двух транспортных коридоров, соединяющих страны. Северный коридор соединит Курагино через Монголию с китайской столицей и далее в Тяньцзинь. Западный проход также начинается в Курагино и следует через Монголию до Урумчи в Китае.

Татар С.Майдар