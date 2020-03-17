В Казахстане определили автомобильные пункты пропуска для проезда грузового транспорта (список)

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CentralAsia (CA) - Пограничной службой Казахстана совместно с уполномоченными государственными органами определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств:

на границе с Кыргызстаном:

пункт пропуска «Карасу» (Жамбылская обл.);

пункт пропуска «Айша-биби» (Жамбылская обл.).

на границе с Узбекистаном:

пункт пропуска «Б.Конысбаева» (Туркестанская обл.);

пункт пропуска «Казыгурт» (Туркестанская обл.);

пункт пропуска «Тажен» (Мангыстауская обл.).

на границе с Туркменистаном:

пункт пропуска «Темир баба» (Мангыстауская обл.).

на границе с Китайской Народной Республикой:

пункт пропуска «Нуржолы» (Алматинская обл);

пункт пропуска «Достык» (Алматинская обл.);

пункт пропуска «Бахты» (Восточно-казахстанская обл.);

пункт пропуска «Майкапчагай» (Восточно-казахстанская обл.).

на границе с Российской Федерацией:

пункт пропуска «Кайрак» (Костанайская обл.);

пункт пропуска «Жана Жол» (Северо-казахстанская обл.);

пункт пропуска «Каракога» (Северо-казахстанская обл.);

пункт пропуска «Шарбакты» (Павлодарская обл.);

пункт пропуска «Урлитобе» (Павлодарская обл.);

пункт пропуска «Косак» (Павлодарская обл.);

пункт пропуска «Ауыл» (Восточно-Казахстанская обл.);

пункт пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская обл.);

пункт пропуска «Жайсан» (Актюбинская обл.);

пункт пропуска «Алимбет» (Актюбинская обл.);

пункт пропуска «Сырым» (Западно-казахстанская обл.);

пункт пропуска «Таскала» (Западно-казахстанская обл.);

пункт пропуска «Жанибек» (Западно-Казахстанская обл.);

пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская обл.).

Информация для участников внешнеэкономической деятельности.

Разрешается пропуск через государственную границу водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, при соблюдении следующих условий:

1. Перевозка грузов в международных сообщениях автомобильным транспортом должна осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.

2. Водители, независимо от гражданства, для пересечения государственной границы должны использовать заграничные паспорта.

3. При прибытии в пункт пропуска для въезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категорий 1а) и 1б), а также водителей других государств, пребывавших последние 30 суток в странах категорий 1а) и 1б), пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм либо с заменой на казахстанские тягачи.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение. Подробнее вы можете прочитать по ссылке.