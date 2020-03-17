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  17 марта 2020
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Спикер парламента Монголии Г.Занданшатар принял врачей и медицинских работников

CentralAsia (MNG) -  На встрече присутствовали лектор Монгольского национального университета медицинских наук (МНУМН), проф., д-р Н.Бира, Х.Оюунцэцэг, доцент, д-р Г.Эрдэнэтуяа, Ц.Одгэрэл, д-р Н.Уен и преподаватель кафедры кардиологии, председатель профсоюза МНУМН Н.Бат-Эрдэнэ.

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Поскольку медицинские работники ранее подали запрос на внесение поправок в Закон о здоровье, этот вопрос обсуждался на совещании.

В запросе упоминается следующее:

1. Добавить «Университетскую больницу» в Статью 15.1.15 Закона о здоровье Монголии;

2. Включить пункт, в котором говорится, что университетские больницы должны находиться под соответствующим медицинским университетом, и быть комплексом, в котором медицинские исследования могут проводиться наряду с профессиональной медицинской помощью.

Разработанный парламентским постоянным комитетом по социальной политике, образованию, культуре, науке и спорту, законопроект об изменениях планируется представить в парламент.

Спикер Г.Занданшатар сказал: «В течение этого времени борьбы со вспышкой COVID-19 во всем мире вопросы должны решаться как можно лучше с учетом комплексной политики на будущее. Правила должны быть правильно установлены. Управление учебной больницей, которая уже построена и введена в эксплуатацию в соответствии с мировыми стандартами, является наиболее важной».

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Первая монгольская университетская больница была построена при Монгольском национальном университете медицинских наук (МНУМН). Это стало возможным благодаря безвозмездной помощи от правительства Японии. 16 июня прошлого года состоялась церемония открытия монголо-японской учебной больницы Национального университета медицинских наук Монголии, построенной при безвозмездной помощи правительства Японии в столичном районе Баянзурх.

Наряду с возведением больницы, за счет средств финансирования её диагностические кабинеты оснащены новейшим техникой и оборудованием для обследования, например, магнитно-резонансным (МРТ) и компьютерным томографом (КТ), комплектом коронарографии и автоматизированным анализатором. Больница будет оказывать медицинские услуги по 17 видам, например педиатрия, гинекология, интенсивная терапия и т.д.

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