Спикер парламента Монголии Г.Занданшатар принял врачей и медицинских работников

CentralAsia (MNG) - На встрече присутствовали лектор Монгольского национального университета медицинских наук (МНУМН), проф., д-р Н.Бира, Х.Оюунцэцэг, доцент, д-р Г.Эрдэнэтуяа, Ц.Одгэрэл, д-р Н.Уен и преподаватель кафедры кардиологии, председатель профсоюза МНУМН Н.Бат-Эрдэнэ.

Поскольку медицинские работники ранее подали запрос на внесение поправок в Закон о здоровье, этот вопрос обсуждался на совещании.

В запросе упоминается следующее:

1. Добавить «Университетскую больницу» в Статью 15.1.15 Закона о здоровье Монголии;

2. Включить пункт, в котором говорится, что университетские больницы должны находиться под соответствующим медицинским университетом, и быть комплексом, в котором медицинские исследования могут проводиться наряду с профессиональной медицинской помощью.

Разработанный парламентским постоянным комитетом по социальной политике, образованию, культуре, науке и спорту, законопроект об изменениях планируется представить в парламент.

Спикер Г.Занданшатар сказал: «В течение этого времени борьбы со вспышкой COVID-19 во всем мире вопросы должны решаться как можно лучше с учетом комплексной политики на будущее. Правила должны быть правильно установлены. Управление учебной больницей, которая уже построена и введена в эксплуатацию в соответствии с мировыми стандартами, является наиболее важной».

Первая монгольская университетская больница была построена при Монгольском национальном университете медицинских наук (МНУМН). Это стало возможным благодаря безвозмездной помощи от правительства Японии. 16 июня прошлого года состоялась церемония открытия монголо-японской учебной больницы Национального университета медицинских наук Монголии, построенной при безвозмездной помощи правительства Японии в столичном районе Баянзурх.

Наряду с возведением больницы, за счет средств финансирования её диагностические кабинеты оснащены новейшим техникой и оборудованием для обследования, например, магнитно-резонансным (МРТ) и компьютерным томографом (КТ), комплектом коронарографии и автоматизированным анализатором. Больница будет оказывать медицинские услуги по 17 видам, например педиатрия, гинекология, интенсивная терапия и т.д.