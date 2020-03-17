Как в Казахстане сегодня выявили 14 случаев коронавируса?

CentralAsia (KZ) - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о том, как сегодня выявили 14 новых случаев коронавируса.

По ее словам, 5 человек находились в стационаре, в инфекционном блоке, а 9 лиц были выявлены в ходе мониторинга как за лицами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, или из группы контактных лиц. Их состояние удовлетворительное.

- Четверо сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи, согласно постановлению главного санитарного врача РК, как прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их состояние удовлетворительное.

Еще одна пациентка была в инфекционном блоке с диагнозом ОРВИ средней степени течения. При дообследовании у нее выявили наличие коронавируса. Ее состояние средней степени тяжести, - сообщила Кисикова.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение. Подробнее вы можете прочитать по ссылке.



