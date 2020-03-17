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  17 марта 2020
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Банкам Узбекистана рекомендовали продлить сроки по кредитам

CentralAsia (UZ) -  В целях смягчения возможных негативных последствий для субъектов предпринимательства, связанных с возвратом привлеченных кредитов в условиях распространения коронавирусной инфекции, Центральным банком Узбекистана даны рекомендации всем коммерческим банкам страны.

Коммерческим банкам рекомендовано тщательно изучить возможность возврата кредитов предприятиями, у которых наблюдается снижение уровня денежных потоков и задержка сроков реализации проектов вследствие распространения коронавирусной инфекции, в том числе, предприятий отраслей туризма и международных грузоперевозок, хозяйствующих субъектов с основными контрагентами в странах с наибольшим уровнем распространения коронавируса, а также предприятий, на деятельности которых, возможно, негативно отразятся реализуемые в Узбекистане меры по профилактике коронавируса.

Кроме того, рекомендовано пересмотреть вопросы внесения изменений в условия кредитного договора о предоставлении льготного периода по выплате основного долга по кредиту до 1 октября 2020 года и продлении конечных сроков платежей, исходя из предоставленного льготного периода.

При этом, коммерческим банкам предоставлено право не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на основании вышеизложенных рекомендаций.

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