В Нур-Султане и Алматы введут карантин
CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане и Алматы введут режим карантина с 19 марта. В стране официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом.
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.
- С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султане и Алматы, сообщается на сайте премьер-министра.
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