Ташкент на карантин закрывать не будут, - минтранс Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Все воздушные, автомобильные и железнодорожные рейсы, которые связывают Ташкент с другими регионами республики, будут осуществляться без перебоев, заявили в Министерстве транспорта РУз.

Ранее, с 16 марта этого года, все ученики колледжей, лицеев и студенты вузов были отправлены на досрочные каникулы для предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане. По сообщению Минтранса, из-за этого количество пассажиров на железнодорожных и автобусных станциях в Ташкенте увеличилось в несколько раз.

«Однако данная ситуация была неверно истолкована некоторыми жителями, и в социальных сетях распространилась неверная информация, что вскоре будут закрыты все транспортные рейсы в Ташкент и из него, а жителей областей вынужденно отправляют в места своего постоянного проживания», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Узбекистан закрыл авиа-, железнодорожное и автомобильное сообщение с другими странами для предотвращения распространения COVID-19 на территории страны.

В настоящее время в Узбекистане подтверждены 10 случаев коронавируса.