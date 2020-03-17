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  17 марта 2020
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Ташкент на карантин закрывать не будут, - минтранс Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Все воздушные, автомобильные и железнодорожные рейсы, которые связывают Ташкент с другими регионами республики, будут осуществляться без перебоев, заявили в Министерстве транспорта РУз.

Ранее, с 16 марта этого года, все ученики колледжей, лицеев и студенты вузов были отправлены на досрочные каникулы для предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане. По сообщению Минтранса, из-за этого количество пассажиров на железнодорожных и автобусных станциях в Ташкенте увеличилось в несколько раз.

«Однако данная ситуация была неверно истолкована некоторыми жителями, и в социальных сетях распространилась неверная информация, что вскоре будут закрыты все транспортные рейсы в Ташкент и из него, а жителей областей вынужденно отправляют в места своего постоянного проживания», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Узбекистан закрыл авиа-, железнодорожное и автомобильное сообщение с другими странами для предотвращения распространения COVID-19 на территории страны.

В настоящее время в Узбекистане подтверждены 10 случаев коронавируса.

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