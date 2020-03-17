В Казахстане выявили еще 5 случаев коронавируса. Всего в стране 32 зараженных

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зарегистрировали еще пять случаев заражения коронавирусом.

- Зарегистрированы еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алматы – 4 случая, Нур-Султан – 1 случай, - говорится в официальном сообщении Минздрава.

На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, их них в г. Алматы – 15 случаев, г. Нур-Султан – 17 случаев.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы введут карантин.

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