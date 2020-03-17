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  17 марта 2020
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По телеканалам Узбекистана планируют передавать он-лайн уроки для учащихся

CentralAsia (UZ) -  "Все учителя в школах будут в отпуске с 18 марта", - отметил Шерзод Шерматов, министр народного образования в ходе брифинга по коронавирусу, который проходит в данное время.

По словам Шерматова, в школах останутся работать директор школы, заместитель директора, экономический менеджер, психолог, техперсонал и сторож.

По телеканалам Узбекистана планируют передавать он-лайн уроки для учащихся, для каждого класса в отдельности.

Шерматов также призвал родителей оградить детей от мест скоплений и не ходить в гости в период вынужденных каникул.

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