По телеканалам Узбекистана планируют передавать он-лайн уроки для учащихся

CentralAsia (UZ) - "Все учителя в школах будут в отпуске с 18 марта", - отметил Шерзод Шерматов, министр народного образования в ходе брифинга по коронавирусу, который проходит в данное время.

По словам Шерматова, в школах останутся работать директор школы, заместитель директора, экономический менеджер, психолог, техперсонал и сторож.

По телеканалам Узбекистана планируют передавать он-лайн уроки для учащихся, для каждого класса в отдельности.

Шерматов также призвал родителей оградить детей от мест скоплений и не ходить в гости в период вынужденных каникул.