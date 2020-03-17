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  17 марта 2020
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В Таджикистане выбрали спикера нижней палаты парламента

CentralAsia (TJ) -  Махмадтоир Зокирзода избран спикером Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана.

Сегодня, 17 марта, в Душанбе проходит первое заседание сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва.

Как сообщил «Авеста» источник в парламенте республики, новоизбранные депутаты таджикского парламента избрали спикером Маджлиси намояндагон Махмадтоира Зокирзода.

Первым заместителем председателя Маджлиси намояндагон депутаты избрали Махмадали Ватанзода. Дилрабо Мансури и Кодири Косим избраны заместителями спикера.

Первое заседание сессии Маджлиси намояндагон продолжает свою работу. Депутатам предстоит избрать глав парламентских комитетов.

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