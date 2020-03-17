В Таджикистане выбрали спикера нижней палаты парламента
- Таджикистан, общество
- 17:03, 17 марта 2020
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CentralAsia (TJ) - Махмадтоир Зокирзода избран спикером Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана.
Сегодня, 17 марта, в Душанбе проходит первое заседание сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва.
Как сообщил «Авеста» источник в парламенте республики, новоизбранные депутаты таджикского парламента избрали спикером Маджлиси намояндагон Махмадтоира Зокирзода.
Первым заместителем председателя Маджлиси намояндагон депутаты избрали Махмадали Ватанзода. Дилрабо Мансури и Кодири Косим избраны заместителями спикера.
Первое заседание сессии Маджлиси намояндагон продолжает свою работу. Депутатам предстоит избрать глав парламентских комитетов.