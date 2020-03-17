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  17 марта 2020
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Вирусологические лаборатории, способные поставить точный диагноз, есть по всему Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  Подразделения агентства санитарно-эпидемиологического благополучия имеются во всех регионах Узбекистана, в них есть вирусологические лаборатории, каждая из них оснащена аппаратами, способными поставить точный диагноз.

Об этом заявили в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан в ходе брифинга 17 марта в Ташкенте.

Как отметили в ведомстве, не рекомендуется принимать различные антибиотики для профилактики коронавируса. Иммунные препараты не убивают вирус. Вирус, который попадает в желудок, умирает из-за желудочной кислоты.

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