Вирусологические лаборатории, способные поставить точный диагноз, есть по всему Узбекистану
- Узбекистан, общество
- 17:06, 17 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Подразделения агентства санитарно-эпидемиологического благополучия имеются во всех регионах Узбекистана, в них есть вирусологические лаборатории, каждая из них оснащена аппаратами, способными поставить точный диагноз.
Об этом заявили в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан в ходе брифинга 17 марта в Ташкенте.
Как отметили в ведомстве, не рекомендуется принимать различные антибиотики для профилактики коронавируса. Иммунные препараты не убивают вирус. Вирус, который попадает в желудок, умирает из-за желудочной кислоты.