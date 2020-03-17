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  17 марта 2020
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Узбекистан сообщил об еще одном зараженном коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Миндрав Узбекистана сообщил об еще одном зараженном коронавирусом. Его выявиили у узбекистанца, прилетевшего из Дубая.

На 17 марта в Узбекистане вирус Covid-19 выявлен у 11 человек.

15 марта сообщалось о первом случае коронавирусной инфекции у одного из пассажиров, прилетевшего рейсом из Стамбула в Ташкент. По последним данным, инфекция была подтверждена у супруги прилетевшего и еще одного гражданина, прилетевшего тем же рейсом из Стамбула.

К настоящему времени выявлено ещё один, 11-ый случай коронавируса, у пассажира прилетевшего рейсом из Дубаи.

Как сообщили на брифинге, в момент проверки тепловизором, у пассажира была выявлена повышенная температура, а позднее результаты анализов подтвердили наличие коронавируса.

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