В Узбекистане помещают на карантин только тех, кто эвакуирован из заражённых стран, приехавшие самостоятельно - на домашнем карантине

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане карантинные меры проводятся в случае, если граждане были эвакуированы спецрейсом из заражённых стран.

Если же они приезжают сами из эпидемиологически неблагополучных регионов, то для них устанавливается домашний карантин. Об этом сообщили в ходе брифинга, прошедшего в Ташкенте 17 марта и посвящённого эпидемии коронавируса.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в Узбекистане под карантином находятся 2100 человек.

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