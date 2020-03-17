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  17 марта 2020
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В Узбекистане помещают на карантин только тех, кто эвакуирован из заражённых стран, приехавшие самостоятельно - на домашнем карантине

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане карантинные меры проводятся в случае, если граждане были эвакуированы спецрейсом из заражённых стран.

Если же они приезжают сами из эпидемиологически неблагополучных регионов, то для них устанавливается домашний карантин. Об этом сообщили в ходе брифинга, прошедшего в Ташкенте 17 марта и посвящённого эпидемии коронавируса.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в Узбекистане под карантином находятся 2100 человек.

Все новости об этом читайте по ссылке.

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