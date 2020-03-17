У въезда в Алматы установят 27 блокпостов с сотрудниками минобороны, Нацгвардии и СОБР

CentralAsia (KZ) - 27 блокпостов установят на въездах в Алматы. Об этом в телеобращении заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

- На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены", - уточнил Сагинтаев.

По его словам, карантин вводится для безопасности всех жителей города и основная цель это остановить распространение коронавируса.

Будет проводиться дезинфекция улиц и тротуаров.

В Нур-Султане и Алматы с 00:00 19 марта вводится карантин. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

В Казахстане на данный момент подтверждено 32 случая заражения вирусом. Все новости об этом читайте по ссылке.