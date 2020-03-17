В Узбекистане более 100 видов дезинфицирующих средств для различных случаев

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане более 100 видов дезинфицирующих средств для различных случаев. Об этом сообщили в Ташкенте 17 марта в ходе брифинга, посвящённому эпидемии коронавируса.



Как отмечается, в частности, на конечных остановках все автобусы проходят дезинфекцию.

Коронавирус не устойчив к внешним воздействиям.

Напомним, что в Узбекистане в настоящее время подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.