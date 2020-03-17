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  17 марта 2020
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70% госслужащих в Казахстане перейдут на дистанционную работу на время ЧП

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о переводе госслужащих на удаленную работу.

- В рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигоссектора, за исключением предприятий жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, отдельных СМИ. Аналогичные меры рекомендуется применить и на частных предприятиях, - написал Токаев в Twitter.

В Казахстане на данный момент подтверждено 32 случая заражения коронавирусом.

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