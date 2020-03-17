Власти Азербайджана из-за коронавируса ограничили въезд в Баку

Баку

CentralAsia (CA) - Въезд в Баку будет закрыт с 19 по 29 марта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает правительство Азербайджана.

Решение об этом принято для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с решением оперативного штаба с полуночи 19 марта в Баку, Сумгаит и Апшеронский район запрещен въезд автомобилей, зарегистрированных в других городах и районах страны, за исключением транспорта специального назначения и грузовиков, перевозящих продукты и другие необходимые для обеспечения нормальной жизни грузы.

В стране коронавирус выявлен у 28 человек: из них шестеро выздоровели, один скончался.