[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — Мир до и после коронавируса

CentralAsia (CA) -  К сегодняшнему дню число зараженных новым коронавирусом в мире составило 182 405 человек, погибли - 7154, выздоровели - 79,8 тысяч пациентов.

Из стран Центральной Азии коронавирус зафиксирован в Казахстане (33 зараженных) и Узбекистане (11 зараженных).

В Италии общее число инфицированных составляет 23 073 человека, количество излечившихся от заболевания — 414 человек, всего было отпущено домой 2749.

Вторым после Италии по количеству больных является Иран: свыше 14,9 тысяч инфицированных и 853 погибших.

Также значительный показатель заболевания фиксируют в Южной Корее (8320 инфицированных и 81 погибший) и Испании (9942 инфицированных и 342 погибших).

Во многих странах введен режим карантина: закрыты границы, учебные заведения и отменены массовые мероприятия.

Как сейчас выглядит мир на фоне распространения нового вируса и каким он был до в фоторепортаже Reuters:

print
  • В 2019 году монголы импортировали 69 тыс. автомобилей, из которых 40% - Toyota Prius
  • В Узбекистане более 100 видов дезинфицирующих средств для различных случаев
  • В Казахстане выявили еще 5 случаев коронавируса. Всего в стране 32 зараженных



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com