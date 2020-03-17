Фото — Мир до и после коронавируса

CentralAsia (CA) - К сегодняшнему дню число зараженных новым коронавирусом в мире составило 182 405 человек, погибли - 7154, выздоровели - 79,8 тысяч пациентов.

Из стран Центральной Азии коронавирус зафиксирован в Казахстане (33 зараженных) и Узбекистане (11 зараженных).

В Италии общее число инфицированных составляет 23 073 человека, количество излечившихся от заболевания — 414 человек, всего было отпущено домой 2749.

Вторым после Италии по количеству больных является Иран: свыше 14,9 тысяч инфицированных и 853 погибших.

Также значительный показатель заболевания фиксируют в Южной Корее (8320 инфицированных и 81 погибший) и Испании (9942 инфицированных и 342 погибших).

Во многих странах введен режим карантина: закрыты границы, учебные заведения и отменены массовые мероприятия.

Как сейчас выглядит мир на фоне распространения нового вируса и каким он был до в фоторепортаже Reuters: