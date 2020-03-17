Актер Том Хэнкс и его жена прошли курс лечения после заражения коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 22:30, 17 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19, прошли курс лечения в Австралии. В данный момент они выписаны из больницы и находятся на карантине в арендованном доме в Австралии, передает "Ъ".
Как сообщают ряд СМИ, Том Хэнкс и Рита Уилсон могли заразиться коронавирусом в США или во время перелета.
На прошлой неделе актер сообщил, что он и его жена заразились вирусом. Заявление было сделано в Австралии, где он готовится к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли.
По информации ВОЗ, за прошедшие сутки в мире заразилось еще 13 903 человек, скончалось 862 человека. 13 874 случаев было зафиксировано за пределами Китая. Всего в мире зафиксировано более 180 тыс. случаев заражения.