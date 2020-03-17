В России из-за коронавируса закрывают музеи, театры, кинотеатры и цирки

- Азия и мир, общество
- 22:37, 17 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Министерство культуры России приняло решение закрыть все подведомственные театры, музеи и библиотеки в связи с угрозой распространения коронавируса при проведении массовых мероприятий. Пока речь идет только о федеральных учреждениях. Но региональным властям даны рекомендации принять аналогичные документы.
- В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, - говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой.
В России на данный момент зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом.