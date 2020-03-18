В Улан-Баторе сообщили об еще одном случае заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Улан-Баторе, сообщает Оперативный штаб минздрава страны. Его выявили у 30-летней монголки, прилетевшей из Берлина эвакуционным рейсом 16 марта.

На данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное. Штаб отмечает, что она не контактировала с другой зараженной, которая также прибыла из Германии.

Всего в стране подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, все случаи - завозные.