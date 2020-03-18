[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Говь-Алтайском аймаке Монголии родились верблюжата-двойняшки

CentralAsia (MNG) -  11 марта, в сомоне Шарга аймака Говь-Алтай в стаде скотовода Тумэннаст Чойжил родились верблюжата-двойняшки, которые считается очень редким случаем.

2

Верблюдица рожает раз в два года, и беременность продолжается примерно 13 месяцев. Обычно рождается один верблюжонок, а двойни являются большой редкостью.

Рождение верблюжат-двойняшек в Монголии считается хорошей приметой – началом благополучного времени. Напомним, что в последний раз рождение двойни верблюжат в аймаке Дорнод было зарегистрировано 16 марта 2018 года.

1

По данным последней общенациональной переписи скота в Монголии на декабрь 2019 года насчитывалось 472,4 тысячи голов верблюдов.

print
  • Спикер парламента Монголии Г.Занданшатар принял врачей и медицинских работников
  • В больницах Казахстана запретили вход посетителям
  • Число инфекционных заболеваний снижается в Монголии на фоне Covid-19



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com