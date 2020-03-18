В Говь-Алтайском аймаке Монголии родились верблюжата-двойняшки

CentralAsia (MNG) - 11 марта, в сомоне Шарга аймака Говь-Алтай в стаде скотовода Тумэннаст Чойжил родились верблюжата-двойняшки, которые считается очень редким случаем.

Верблюдица рожает раз в два года, и беременность продолжается примерно 13 месяцев. Обычно рождается один верблюжонок, а двойни являются большой редкостью.

Рождение верблюжат-двойняшек в Монголии считается хорошей приметой – началом благополучного времени. Напомним, что в последний раз рождение двойни верблюжат в аймаке Дорнод было зарегистрировано 16 марта 2018 года.

По данным последней общенациональной переписи скота в Монголии на декабрь 2019 года насчитывалось 472,4 тысячи голов верблюдов.