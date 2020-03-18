Монголия запрещает ввоз разбитых автомобилей

CentralAsia (MNG) - Нередко, что разбитые или поврежденные автомобили ввозятся в Монголию, а затем продаются после ремонта.

Согласно статистике, 30 процентов импорта автомобилей в Монголии приходится на автомобили, которым не менее 20 лет. Многие больше не производятся.

В декабре Национальный автотранспортный центр Монголии подписал важное соглашение с японскими организациями, занимающимися оценкой автомобилей. Соглашение направлено на создание базы данных об экспорте автомобилей из Японии с целью предотвращения попадания разбитых или угнанных автомобилей в Монголию.

Соглашение вступит в силу с 1 апреля 2020 года, после чего покупатели автомобилей смогут отслеживать происхождение своего автомобиля и получать другую информацию.