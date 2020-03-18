Молодые монгольские рэперы пожертвовали доход от песен на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Вчера, 17 марта, несколько молодых монгольских рэперов пожертвовали 1 миллион тугриков из доходов от своей новой песни Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям для борьбы с коронавирусом.

Рэперы Rookie, 168, Pacrap, Don Dior, Wolfizm и Loce выпустили песню 9 марта под названием «Надад хамаагүй» - («Мне все равно») о глобальной пандемии COVID-19.





Видео этой песни было просмотрено 222.447 на YouTube в течение недели, а 3 тугриков за просмотр пожертвовано.

Рэперы известны среди монгольских подростков и молодежи.

На сегодняшний день в стране Центральной Азии имеется пять подтвержденных случая коронавируса; четыре монгольские женщины и один гражданин Франции.