В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 8:34, 18 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В Турции зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Anadolu.
По его словам, от заболевания погиб пациент в возрасте 89 лет.
- Он контактировал со своим работником, вернувшимся из поездки в Китай, — рассказал Коджа.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 98 человек.