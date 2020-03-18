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  18 марта 2020
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В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Турции зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По его словам, от заболевания погиб пациент в возрасте 89 лет.

- Он контактировал со своим работником, вернувшимся из поездки в Китай, — рассказал Коджа.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 98 человек.

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