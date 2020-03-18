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  18 марта 2020
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Центробанк Узбекистана порекомендовал отказаться от наличных денег

CentralAsia (UZ) -  Центробанк Узбекистана в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также для защиты от вируса дал несколько рекомендаций узбекистанцам, активно пользующимся банковскими услугами.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, а также для защиты от вируса граждан, пользующихся банковскими услугами, гражданам и представителям юридических лиц рекомендуется минимизировать количество посещений банков для осуществления текущих платежей и активно применять для этих целей дистанционные банковские методы оплаты, включая интернет-банкинг, мобильные приложения банков и платежных систем.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, использование наличных денег при осуществлении платежей может быть одним из каналов распространения вируса.

Поэтому рекомендуется использовать банковские карты или альтернативные формы электронных платежей. Осуществление безконтактных платежей является наиболее безопасным способом оплаты.

С 18 марта текущего года деятельность обменных пунктов коммерческих банков будет осуществляться в обычном рабочем режиме до 18:00. В нерабочее время, в том числе в выходные и праздничные дни валютные операции можно будет проводить с использованием автоматических банкоматов и мобильных приложений.

В стране насчитывается около 700, и в ближайшей перспективе ожидается увеличение до более чем 1000, автоматизированных валютных банкоматов. Также широко используются мобильные приложения для удаленного обмена валюты.

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