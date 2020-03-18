В Ташкенте в канале нашли труп мужчины, который пытался скрыться от Нацгвардии

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в канале Бурджар нашли труп мужчины, который пытался скрыться от сотрудников Национальной гвардии, сообщил Кун.уз.



Ранее в социальных сетях появилась информации о том, что 14 февраля в Яккасарайском районе между местным жителем и молодым парнем произошел конфликт.

«После непродолжительной беседы на повышенных тонах, прибыли сотрудники Нацгвардии. При попытке убежать, молодой парень побежал в сторону канала Бурджар и пригнул в него. После чего молодой парень исчез из поля зрения преследовавших его сотрудников Нацгвардии», - говорится в сообщении.

Через 2 недели после вышеуказанного инцидента на месте происшествия появились сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и начались поисковые работы. После продолжительных работ, специалистам удалось обнаружить тело погибшего ниже по течению канала.

Отмечается, что погибший парень был сотрудником правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по вышеуказанному факту началась доследственная проверка.