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  18 марта 2020
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Монгольские буддисты помолились за окончание глобальной пандемии коронавируса

CentralAsia (MNG) -  15 марта все монгольские буддийские ламы в монастыре Гандантэгчинлен в Улан-Баторе собрались, чтобы помолиться за окончание глобальной пандемии коронавируса. Этот акт молитвы был закрыт для публики в соответствии с решением правительства запретить «открытые» религиозные службы до 30 марта.

Однако три должностных лица из Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям участвовали в богослужении в качестве «общественной делегации». Молитва транслировалась в прямом эфире по телевизору преимущественно буддийской нации.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией растет. Количество заболевших за пределами Китая догоняет показатели в стране, где возник вирус. Лекарство и вакцина до сих пор не найдены, однако ученым удалось выяснить больше об источнике вируса, его внутреннем устройстве, потенциальной летальности и случаях бессимптомной передачи. Главное, что случилось с новой коронавирусной инфекцией за последнее время — переход от локального на глобальный уровень: число случаев вне Китая стремительно догоняет число случаев в самом Китае, причем это происходит в самых разных странах.

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