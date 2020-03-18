Узбекистан с 18 марта отправляет всех школьных учителей в оплачиваемый отпуск

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 18 марта из-за эпидемии коронавируса всех школьных учителей отправят в оплачиваемый отпуск.

«Все школьные учителя уйдут в оплачиваемый отпуск с 18 марта. Директора школ, их заместители, завхозы, психологи, уборщики и сторожа продолжат работать», – сообщил глава Министерства образования Шерзод Шерматов в ходе брифинга, прошедшего 17 марта в Ташкенте.

Министр также добавил, что со следующей недели школьникам будет предоставлена возможность смотреть уроки по трем каналам ТВ. Также они могут скачать аудиокниги на сайте Kitob.uz и прослушивать дополнительно к учебной программе.

«Школьники в Ташкенте смогут получать оценки через электронный дневник. Постепенно система будет распространена на всю страну», – отметил он.

Глава МНО также добавил, что «длительность каникул у школьников будет зависеть от ситуации».