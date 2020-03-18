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  18 марта 2020
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В мечетях Центральной Азии из-за коронавируса отменяют молитвы (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане муфтият отменил пятничные молитвы из-за угрозы заражения коронавирусом - с формулировкой "шариат вводит послабления". То же сделано в соседних Казахстане и Таджикистане, а со вторника - в Кыргызстане. Везде также проводят дезинфекцию мечетей, чтобы не дать распространиться вирусу, отмечается в видеорепортаже телеканала "Настоящее время".

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