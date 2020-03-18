В Туркменистане наблюдается дефицит продуктов

CentralAsia (TM) - Во многих селах Марыйского велаята Туркменистана местное население испытывает продуктовый дефицит.

Еще в феврале каждой семье продавали по 5 литров хлопкового масла на месяц, сейчас этот лимит снизился до 1 литра. Качество масла такое, что люди после использовании его в приготовлении самой обычной еды жалуются на боли в желудке и печени, сообщает turkmen.news.

Из-за высокого уровня безработицы на селе и долгов перед государством за невыполненный план по сбору хлопка жители Байрамалийского, Каракумского и Марыйского районов вынуждены покупать такое масло по 6 манатов, так как российское растительное стоит в несколько раз дороже. Масло в магазины привозят в ограниченном количестве, не чаще одного раза в неделю.

«Люди, в основном, едят капусту, морковь, редко тыкву, рис заменяет сечка, — написал житель Байрамалийского района, – все остальное неподъемно, цены растут каждый день. Дети уже несколько месяцев не видят фруктов. Многие семьи живут в долг, покупая продукты в магазине или на базаре у знакомых продавцов под запись, обещая расплатиться после получения очередной пенсии или пособия на детей. Из-за отсутствия работы у людей нет и зарплаты.».

Пособие на ребенка составляет 210 манатов ($10.5) в месяц. Для сравнения: детская молочная смесь стоит 180 манатов, ее хватает максимум на 4-5 дней.

С закрытием иранской границы цены на импортные продукты питания неумолимо растут. В Ашхабаде килограмм бананов, стоивших перед Новым годом 6 манатов, сейчас продают за 40-42 маната; мандарины были 10, стали 50-55 манатов; яблоки – от 28 манатов и выше, хотя стоили 9 манатов за кило. И это всё цены в государственных магазинах. В супермаркете «Кямиль», например, яблоки стоят 55-58 манатов, а на Текинском базаре стоимость бананов 17 марта выросла до 70 манатов ($3.5).

«В селах многие не знают, что такое новая одежда, — продолжает источник. – Женщины из Мары и Байрамали ездят в Ашхабад, оттуда привозят ношеные вещи и продают их в наших колхозах. Детские вещи идут по 5 манатов, женские платья – по 10-15. У нас уже давно так: либо ты сыт, либо ты одет».

Не лучше обстоят дела и в других областях страны. Наблюдатели turkmen.news в Ашхабаде считают, если власти не примут мер по снижению цен на продукты питания и насыщению рынков, то страна в ближайшее время окажется на пороге гуманитарной катастрофы. Из-за пандемии коронавируса и связанного с ней снижения цен на углеводороды, Туркменистане уже столкнулся с сокращением валютных доходов. В начале марта Китай, основной покупатель туркменского природного газа, объявил о форс-мажорных обстоятельствах и ограничении импорта газа.