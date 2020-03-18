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  18 марта 2020
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Иностранцы для въезда в Туркменистан должны предъявить справку об отсутствии коронавируса

CentralAsia (TM) -  Посольство США в Ашхабаде сообщило, что правительство Туркменистана ввело новые правила для въезда в страну иностранных граждан, передают "Хроники Туркменистана".

С 17 марта желающие посетить Туркменистан должны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавируса. Путешественники, посетившие за последнее время любую из стран, где был обнаружен вирус COVID-19, должны будут пройти медосмотр при въезде и могут быть выдворены из страны или помещены в карантин на срок до 24 дней.

Стоимость анализов и пребывание в карантине обойдется как минимум в $300. Оплатить сбор наличными должен сам въехавший в Туркменистан.

О новых требованиях сообщил также МИД Узбекистана, по данным которого с 16 марта пересечь туркмено-узбекскую границу гражданам всех стран можно только через контрольно-пропускной пункт «Олат-Фарап автодорожный». Для въезда на территорию Туркменистана необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

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