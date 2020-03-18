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  18 марта 2020
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Минздрав Казахстана озвучил подробности о новых двух зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип сообщил подробности о новых двух зараженных коронавирусом в Алматы.

Первый случай - девушка, 1998 г.р., студентка, прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта.

Второй - женщина, 1974 г.р., прилетела в Алматы из Москвы 10 марта.

Обе находятся на карантине, их состояние удовлетворительное.

На утро 18 марта в Алматы - 17 человек заражены, в Нур-Султан - 18. Всего 35 человек.

В Нур-Султане и Алматы введут режим карантина с 19 марта.

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