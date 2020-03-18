Президент Монголии поздравил соотечественников с Днем монгольского воина

CentralAsia (MNG) - С праздником 99-ой годовщины образования современных Военных сил Монголии, Халтмаагийн Баттулга поздравил соотечественников.

18 марта потомки Чингисхана отмечают «профессиональный» праздник. Это День военных, всемонгольский праздник мужчин, аналог российского 23 февраля. Напомним, День Вооруженных сил Монголии отмечается 18 марта, начиная с 1921 года. В этот день была образована Монгольская народная армия – в год основания государства МНР.





Президент Халтмаагийн Баттулга поздравил полевых и отставных офицеров, ветеранов, миротворцев, служащих в горячих точках планеты и всех военнослужащих, которые верны своей священной присяге, обеспечивают безопасность и защищают Родину, с Днем монгольского воина и 99-летием со дня образования Вооруженных сил Монголии и пожелал им счастья и процветания.

Х.Баттулга подчеркнул особую роль вооруженных сил в развитии страны, а также упомянул о способах обеспечения профессионального образования солдат и повышении его доступности.

«История Монголии – это история Монгольского воина. Монгольский воин всегда был опорой, исполнителем и совершителем великих дел во все периоды истории», - заявил он.