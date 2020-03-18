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  18 марта 2020
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Президент Монголии поздравил соотечественников с Днем монгольского воина

CentralAsia (MNG) -  С праздником 99-ой годовщины образования современных Военных сил Монголии, Халтмаагийн Баттулга поздравил соотечественников.

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18 марта потомки Чингисхана отмечают «профессиональный» праздник. Это День военных, всемонгольский праздник мужчин, аналог российского 23 февраля. Напомним, День Вооруженных сил Монголии отмечается 18 марта, начиная с 1921 года. В этот день была образована Монгольская народная армия – в год основания государства МНР.


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Президент Халтмаагийн Баттулга поздравил полевых и отставных офицеров, ветеранов, миротворцев, служащих в горячих точках планеты и всех военнослужащих, которые верны своей священной присяге, обеспечивают безопасность и защищают Родину, с Днем монгольского воина и 99-летием со дня образования Вооруженных сил Монголии и пожелал им счастья и процветания.

Х.Баттулга подчеркнул особую роль вооруженных сил в развитии страны, а также упомянул о способах обеспечения профессионального образования солдат и повышении его доступности.

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«История Монголии – это история Монгольского воина. Монгольский воин всегда был опорой, исполнителем и совершителем великих дел во все периоды истории», - заявил он.

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