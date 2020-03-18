Казахстан организует 17 авиарейсов для возврата своих граждан из 13 стран

CentralAsia (KZ) - Казахстан организует 17 рейсов для возвращения своих граждан из 13 стран, отдыхающих за рубежом.

- Администратором системы гарантирования прав туристов "Туристік Қамқор" совместно с уполномоченным органом – комитетом туризма и спорта - было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан и временной приостановке приема перечислений за туркода, - говорится в сообщении нацфонда.

Первый борт был отправлен во вторник, 17 марта, за туристами на остров Гоа.

В Нур-Султане и Алматы введут режим карантина с 19 марта. В стране официально подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом.

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