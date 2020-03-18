[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Испания потратит на борьбу с коронавирусом пятую часть годового ВВП

CentralAsia (CA) -  В Испании 11 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с распространением коронавируса. В первую очередь солдаты займутся дезинфекцией, а также будут помогать полиции в поддержании порядка в условиях чрезвычайной ситуации, передает Euronews.

Испания сейчас вторая в Европе и четвертая в мире по числу заразившихся: более 11 700 человек, из которых более 530 скончались.

Мадрид выделяет на борьбу с инфекцией 200 миллиардов евро — пятую часть годового ВВП страны. Половина этой суммы пойдёт на поддержание экономики на плаву.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Платёжеспособным компаниям нужна ликвидность, и мы гарантируем, что в течение кризиса сохранятся занятость и экономическая активность. Эля этого мы одобрили создание кредитной линии, общественных гарантий общей стоимостью до ста миллиардов евро".

В ночь на 17 марта страна закрыла свои границы для иностранцев. Режим чрезвычайной ситуации позволяет правительству ограничивать свободу передвижения, реквизировать товары и брать под контроль организации и предприятия, например частные больницы.

print
  • Казахстан увеличил список неблагополучных стран по коронавирусу
  • Актер Том Хэнкс и его жена прошли курс лечения после заражения коронавирусом
  • Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 10 человек, – Минздрав РУз



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com