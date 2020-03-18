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  18 марта 2020
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В аэропорту Алматы 19 кыргызстанцев, прилетевших из Дели, не выпускают из самолета
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В аэропорту Алматы 19 кыргызстанцев, прилетевших из Дели, не выпускают из самолета. Об этом 18 марта сообщает директор Жалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Валентина Гриценко, находящаяся в салоне этого самолета, передает Akipress.

По ее словам, рейс прибыл в аэропорт Алматы в шесть утра. Казахстанцев, которые прилетели с ними, выпустили сразу, как закончился обход санитарной службы с тепловизорами.

Самолет в 11 часов полетит за казахстанскими туристами на Мальдивы.

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