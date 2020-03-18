Власти Узбекистана продлили автоматически визы иностранцам до 10 апреля

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана продлили до 10 апреля действие виз для иностранных граждан в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Срок действия визы иностранных граждан, находящихся в Республике Узбекистан, будет автоматически продлен до 10 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Также, гражданам стран, имеющим право въезжать в страну без визы на определенный срок (в случае нарушения установленного срока), в порядке исключения будет разрешено выехать из страны до 10 апреля текущего года.

Отмечается, что в вышеуказанных случаях относительно их не будут приняты никакие меры.

Госкомтуризма просит руководителей гостиничных комплексов, учитывая текущую ситуацию, принимать иностранных граждан в средства размещения без каких-либо проблем.