[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Узбекистана продлили автоматически визы иностранцам до 10 апреля

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана продлили до 10 апреля действие виз для иностранных граждан в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Срок действия визы иностранных граждан, находящихся в Республике Узбекистан, будет автоматически продлен до 10 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Также, гражданам стран, имеющим право въезжать в страну без визы на определенный срок (в случае нарушения установленного срока), в порядке исключения будет разрешено выехать из страны до 10 апреля текущего года.

Отмечается, что в вышеуказанных случаях относительно их не будут приняты никакие меры.

Госкомтуризма просит руководителей гостиничных комплексов, учитывая текущую ситуацию, принимать иностранных граждан в средства размещения без каких-либо проблем.

print
  • Число больничных коек достаточно, - минздрав Монголии о мерах борьбы с коронавирусом
  • Узбекистан организовал рейсы в Москву и Шарджу для вывоза своих граждан
  • Кому разрешено въезжать и выезжать из Нур-Султана и Алматы во время карантина? (список)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com