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  18 марта 2020
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Узбекистан сообщает об еще двух зараженных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сообщили о еще двух зараженных коронавирусом. На 18 марта зафиксировано в общем 13 случаев.

По последним данным, коронавирусная инфекция была обнаружена у супруги гражданина Узбекистана, прилетевшего из Стамбула. Ещё один заразившийся — пассажир, прилетевший рейсом в Ташкент из Лондона.

Оба гражданина находятся под строгим медицинским наблюдением.

Состояние всех пациентов по-прежнему удовлетворительное, врачи проводят стандартное лечение, сообщил Минздрав республики.

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