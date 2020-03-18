Узбекистан сообщает об еще двух зараженных коронавирусом
- Узбекистан, общество
- 11:06, 18 марта 2020
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- Обновлено: 11:09, 18 марта 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сообщили о еще двух зараженных коронавирусом. На 18 марта зафиксировано в общем 13 случаев.
По последним данным, коронавирусная инфекция была обнаружена у супруги гражданина Узбекистана, прилетевшего из Стамбула. Ещё один заразившийся — пассажир, прилетевший рейсом в Ташкент из Лондона.
Оба гражданина находятся под строгим медицинским наблюдением.
Состояние всех пациентов по-прежнему удовлетворительное, врачи проводят стандартное лечение, сообщил Минздрав республики.
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