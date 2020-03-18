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  18 марта 2020
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254-40-07. В Алматы будет создан номер горячей линии по вопросам карантина

CentralAsia (KZ) -  В Алматы откроют горячую линию по вопросам карантина, где будут рассматривать поступающие от граждан вопросы и оперативно принимать меры в рамках режима карантина.

В департаменте полиции будет создан колл-центр 254 40 07.

27 блокпостов установят на въездах в Алматы. Об этом в телеобращении заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

- На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены", - уточнил Сагинтаев.

По его словам, карантин вводится для безопасности всех жителей города и основная цель это остановить распространение коронавируса.

Будет проводиться дезинфекция улиц и тротуаров.

В Нур-Султане и Алматы с 00:00 19 марта вводится карантин. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

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