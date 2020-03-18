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  18 марта 2020
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Монголия имеет возможность принимать 0,4% всего населения в больнице

CentralAsia (MNG) -  Вчера на 12-м заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр здравоохранения Д. Сарангэрэл заявила: «Монголия имеет возможность принимать 0,4% всего населения в больницах, в то же время, как Китайской Народной Республикой. Текущая ситуация показывает, что инфекция может распространяться как лесной пожар. В этом случае только самые тяжелые случаи можно лечить в больнице».

В связи с этим ВОЗ рекомендует всем странам заботиться о пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. Это правда, что в Монголии нет аппарата ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Таким образом, Монголия заказала экстракорпоральную мембранную оксигенацию при сотрудничестве Министерства финансов.

16 марта ГЧК на своем очередном заседании рассмотрела и поддержала вопрос приобретения ЭКМО-аппарата на средства пожертвований от граждан и частного сектора на борьбу с пандемией.

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