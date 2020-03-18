Граждане Монголии возвращаются из России через КПП Алтанбулаг и Цагааннуур

CentralAsia (MNG) - Вчера оперативная группа Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщила, что граждане Монголии, проживающие и обучающиеся в Российской Федерации, могут пересекать границу Монголии только через КПП Алтанбулаг-Хиагт и Цагааннуур-Ташанта при возвращении на родину.

В рамках мер по профилактике и сдерживанию новой коронавирусной инфекции российские университеты и колледжи обратились к дистанционному обучению. Поэтому количество монгольских граждан и студентов, возвращающихся домой увеличивается.

Граждане, которые намереваются вернуться в страну, могут пересекать границу без каких-либо препятствий, поскольку связываются с консульским отделом посольства Монголии в Российской Федерации, генеральным консульством в городах Иркутск и Улан-Удэ, сообщая о своем въезде через Вышеупомянутые пограничные пункты заранее и зарегистрируйтесь, -сообщает МИД Монголии.