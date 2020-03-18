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  18 марта 2020
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В Монголии местные жители проводят дезинфекцию для автомобилей

CentralAsia (MNG) -  Молодежь гобийского сомона Ханбогд аймака Өмнөговь изготовила восемь единиц дезинфекционных средств для транспортных средств и установила их на пограничных контрольно-пропускных пунктах Гашуунсухайт и Шивээ-Хурэн и на дорогах по маршруту столицы страны и центра аймака, Улан-Батор-Даланзадгад.

Средство для дезинфекции стоит на рынке 150–180 миллионов тугриков, однако молодые люди изготовили одно дезинфекционное средство с 8 млн 400 тысячами тугриков и передали Чрезвычайной комиссии аймака.

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Оборудование, изготовленное молодежью, использует небольшое количество воды и подходит для дезактивации грузовых и легковых автомобилей.

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