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  18 марта 2020
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США безвозмездно передали Узбекистану средства защиты от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  17 марта посольство США безвозмездно передало Узбекскому Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ) средства индивидуальной защиты (СЭЗ) в рамках борьбы с COVID-19.

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, высоко оценивая готовность страны, объявил, что USAID окажет дальнейшую поддержку и содействие Узбекистану в подготовке и реагировании на COVID-19, сообщила пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

«Новая коронавирусная болезнь, COVID-19, представляет собой глобальную угрозу для общественного здравоохранения, которую можно устранить только путем тесного сотрудничества между правительствами и международными организациями», - сказал посол Розенблюм.
«Правительство США тесно сотрудничает с партнерами в Узбекистане, в целях поддержки готовности и реагирования страны на эту глобальную вспышку».

Средства включают в себя 10 000 смотровых перчаток, 10 200 масок, 1400 изолирующих халатов и 200 защитных очков. Данные материалы будут распространены в областных центрах и городах по всему Узбекистану.

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